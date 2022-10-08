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دعوات كردية لإقامة اتحاد عراقي على غرار «الأوروبي»

دعوات كردية لإقامة اتحاد عراقي على غرار «الأوروبي»
9 أكتوبر 2022 02:06

هدى جاسم (بغداد)

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دعا رئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق مسرور بارزاني، أمس، إلى تأسيس اتحاد عراقي مماثل للاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يضمن حقوق المكونات كافة في البلاد.
جاء ذلك خلال كلمة له في مؤتمر «القضية الكردية في الشرق الأوسط» المنعقد في أربيل.
وتطرق بارزاني إلى النظام الاتحادي القائم في أوروبا بالقول: «الكثير من المشاكل بين ألمانيا وفرنسا كانت قائمة ولكنها تحوّلت بين الطرفين فيما بعد إلى اتحاد أوروبي».
وعقّب بالقول: «لماذا لا نخلق اتحاداً في العراق مماثلاً له بالترغيب لا بالترهيب، يجب أن يكون هناك ضمان في نيل الحقوق». وأضاف بارزاني: «يجب ألا يتخوف مكوّن من مكوّن آخر، يجب أن نمحو هذه الثقافة ونؤسس لسياسة مرتبطة بالنظام الدولي».
وأردف: «إذا أردنا العيش في استقرار، يجب أن تكون هناك شراكة ومساواة وعدالة».​​​​​​​
وفي سياق آخر، عقد مجلس النواب العراقي برئاسة، محمد الحلبوسي، جلسته بحضور 198 نائباً، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المنطقة الخضراء، وفقاً لما ذكرت تقارير إعلامية أمس.

مسرور بارزاني
كردستان العراق
الاتحاد الأوروبي
أربيل
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