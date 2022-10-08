رفع أسعار الكهرباء في لبنان

بيروت (وكالات)

قررت شركة كهرباء لبنان، أمس، رفع أسعار التغذية بالتيار الكهربائي، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان قرر «رفع تعرفة الكهرباء 27 سنتاً للكيلواط»، مشيرة إلى أن القرار جاء ضمن إطار «خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء». يشار إلى أن أزمة المياه في كل أنحاء لبنان تفاقمت مع دخول البلاد في العتمة الشاملة بسبب الانقطاع الكلي لكهرباء شركة كهرباء لبنان في سبتمبر الماضي. ويتكبد اللبناني خسائر مادية كبيرة، من خلال تعبئة المياه باستخدام صهاريج خاصة تصل سعر «النقلة» فيها إلى المليون ليرة لبنانية أو من خلال شراء مادة المازوت للمولدات الخاصة. وقال رئيس لجنة الطاقة والمياه النائب اللبناني سجيع عطية: «إن لدينا مشكلة عدا عن شح المياه في محطات المياه، لا يوجد محطات ضخ للمياه الموجودة لتصل إلى المدن والأماكن السكنية والبلدات، ونتيجة نقص المازوت لم تعد مؤسسة المصالح المائية لديها الإمكانية على ضخ المياه».