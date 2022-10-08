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الدبيبة: ليبيا تعيش وضعاً استثنائياً وتحتاج للأمان

الدبيبة: ليبيا تعيش وضعاً استثنائياً وتحتاج للأمان
9 أكتوبر 2022 02:06

حسن الورفلي (بنغازي)

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، أمس، أن مؤسسة الأمن ستعمل على فرض الأمن والاستقرار في البلاد، لافتاً إلى أن الحكومة لن تستطع أداء مهامها من دون توافر الأمن والأمان.
وأشار الدبيبة، في كلمة له خلال المشاركة بانطلاق الاحتفال بيوم الشرطة الوطني الليبي بالعاصمة طرابلس، إلى أن حكومته لن تتوقف عن دعم مؤسسة الأمن ومحاسبة أي عناصر تتهاون في أداء المهام الموكلة إليها.
وأشار الدبيبة إلى أن ليبيا تعيش وضعاً استثنائياً وتحتاج إلى الأمن والأمان كي تتمكن من البناء واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن مؤسسة الأمن الليبية لن تنهار أبدا خلال الفترة المقبلة وستعمل حكومة الوحدة الوطنية على دعمها بشكل كبير.
وفي سياق آخر، كشف مسؤول ليبي، أمس، عن مقتل 15 مهاجراً غير شرعي في مدينة صبراتة غربي البلاد، على يد «خارجين عن القانون».
وقال المسؤول الليبي: «تابعنا بقلق واقعة قتل 15 شخصاً من طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين من جنسيات مختلفة».
وأضاف أن «الضحايا قضوا على يد مجموعة من الخارجين عن القانون تمتهن تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في صبراتة».
وأفاد بأن «المهربين أطلقوا النار على قارب المهاجرين أثناء إبحاره بسواحل المدينة مساء أمس الأول، ما أدى لمقتلهم، قبل إضرامهم النيران بالقارب ما أدى لاحتراق أغلب الجثث».
وليبيا المطلة على البحر المتوسط، نقطة عبور لمهاجرين غير نظاميين إلى أوروبا، بحثا عن حياة أفضل وهربا من حروب واضطرابات وأوضاع اقتصادية متدهورة في بلدانهم. وبلغ عدد المهاجرين غير النظاميين في مراكز الإيواء الليبية، نحو 700 ألف، وفق ما أعلنه وزير الداخلية خالد مازن، نهاية عام 2021.

ليبيا
عبد الحميد الدبيبة
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