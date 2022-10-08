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مقتل وإصابة 11 جندياً بهجوم في جيبوتي

مقتل وإصابة 11 جندياً بهجوم في جيبوتي
9 أكتوبر 2022 02:06

جيبوتي (وكالات)

أعلنت جيبوتي مقتل 7 جنود في هجوم نفّذته جماعة متمرّدة على ثكنات للجيش أمس الأول، وباشرت عملية بحث للعثور على 6 ما زالوا مفقودين.
وحمّلت وزارة الدفاع في بيان «جبهة إعادة الوحدة والديموقراطية المسلحة» التي وصفتها بـ«المجموعة الإرهابية» مسؤولية الهجوم الذي استهدف قاعدة في غارابتيسان في شمال الدولة الصغيرة الواقعة في القرن الإفريقي.
وقالت: «رغم حقيقة أن جنودنا دافعوا عن أنفسهم ببسالة، تسبب هذا الهجوم بمقتل 7 من جنودنا وجرح 4 وفقدان ستة».
وأضافت: «هذه العصابة معروفة بأعمالها البغيضة والإجرامية القائمة على الترهيب والنهب في مناطق نائية من البلاد»، مشددة على أنها تبذل ما أمكنها لملاحقة المهاجمين والعثور على المفقودين.
وأطلقت «جبهة إعادة الوحدة والديموقراطية»، تمرّدا ضد الحكومة عام 1991، ووقعت اتفاق سلام مع الحكومة في عام 1994، عندما انقسمت إلى مجموعتين، لم توقع واحدة منهما على الاتفاقية.
وشهدت جيبوتي أعمال عنف متفرقة تندلع شرارتها عادة من احتجاجات ضد حكومة الرئيس إسماعيل عمر جيله الذي يحكم قبضته على السلطة.

جيبوتي
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