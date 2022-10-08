أمير الكويت في إيطاليا لاستكمال الفحوصات الطبية

الكويت (الاتحاد)

وصل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس، إلى إيطاليا وذلك لاستكمال الفحوصات الطبية المعتادة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وكان في وداع الشيخ نواف على أرض المطار لدى مغادرته الكويت، نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، وكبار المسؤولين بالدولة.

كان أمير الكويت عاد من إيطاليا يوم 24 سبتمبر الماضي بعد زيارة خاصة، حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الكويتية.

وصدر أمر أميري في 15 نوفمبر الماضي، بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير وبصفة مؤقتة.

وفي سياق أخر، أفاد مرسوم أميري في الكويت، أمس، بتأجيل عقد أول جلسة لمجلس الأمة المنتخب حديثاً وذلك لمدة أسبوع.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، وفق وكالة الأنباء الكويتية «كونا» في ظل رفض نيابي للتشكيل الجديد للحكومة واعتذار وزير.

وقال المزرم: «صدر مرسوم بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة إلى صباح يوم الثلاثاء، 18 أكتوبر استناداً للمادة 106 من الدستور». وتنص المادة 106 من الدستور على «للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً».