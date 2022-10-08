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مصادر لـ«الاتحاد»: عودة حمدوك إلى رئاسة حكومة السودان مستبعدة حالياً

مصادر لـ«الاتحاد»: عودة حمدوك إلى رئاسة حكومة السودان مستبعدة حالياً
9 أكتوبر 2022 02:06

أسماء الحسيني (الخرطوم)

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قالت مصادر مطلعة لـ«الاتحاد»، إن الأنباء والتكهنات بشأن عودة رئيس الحكومة السودانية الأسبق عبد الله حمدوك، لتولي منصب رئاسة الحكومة مجدداً غير مؤكدة.
وكانت الصحف السودانية قد نشرت أنباء عن قبول حمدوك تولي رئاسة الوزراء مجدداً.
وأضافت المصادر لـ«الاتحاد»: «ليست هذه المرة الأولى التي تروج فيها مثل هذه الأنباء بشأن عودة حمدوك»، مؤكدة أن «المشهد السياسي في السودان وتعقيداته وانقسام أطرافه ما زالت كما هي منذ مغادرة حمدوك منصبه، وبالتالي لن يغامر حمدوك بالعودة في مثل هذه التعقيدات ليكون طرفاً من أطراف الصراع، وليس عنصراً فاعلاً في الحل كما حاول خلال فترة رئاسته للوزراء، التي أنجز فيها رفع السودان من قائمة الإرهاب، وأنجز تفاهمات مع البنك والصندوق الدوليين والمجتمع الدولي».

عبدالله حمدوك
السودان
البنك الدولي
صندوق النقد الدولي
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