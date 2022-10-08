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تسمية محمد إدريس ديبي رئيساً للمرحلة الانتقالية في تشاد

محمد إدريس ديبي خلال اختتام الحوار الوطني الشامل
9 أكتوبر 2022 00:24

سمى «الحوار الوطني الشامل والسيادي» في تشاد، السبت، الجنرال محمد إدريس ديبي اتنو رسميا، رئيسا لمرحلة «انتقالية» تستمر عامين تمهيدا لإجراء انتخابات «شفافة».وصادق المنتدى أيضا على إمكان ترشح ديبي للانتخابات الرئاسية مع انتهاء المرحلة الانتقالية.
واختتم، السبت، في العصمة التشادية نجامينا «الحوار الوطني الشامل والسيادي» الذي افتتح في 20 أغسطس بعد إرجائه مرارا، بخطاب ألقاه الجنرال ديبي (38 عاما).

  • الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي
    الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي

وعبّر الرئيس التشادي عن «اعتزازه» أمام المجتمعين في المؤتمر الذين سمحوا «بالخروج من سيناريو الرعب»، ووعد خصوصا بـ«مرحلة انتقالية جديدة» مخصصة «لالتزام المهل المحددة من أجل العودة إلى النظام الدستوري».
وكان الجيش أعلن محمد إدريس ديبي، رئيسا انتقاليا في 20 أبريل 2021، في اليوم نفسه لإعلان وفاة والده إدريس ديبي اتنو خلال معارك على الجبهة.
وقبل أسبوع، تبنى «الحوار الوطني الشامل والسيادي» قرارات عدة بينها تمديد المرحلة الانتقالية لتصبح 24 شهرا ومنح أعضاء المجلس العسكري، وبينهم ديبي، حق الترشح للانتخابات المزمع إجراؤها.

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المصدر: آ ف ب
تشاد
محمد إدريس ديبي
مرحلة انتقالية
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