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كوريا الشمالية تطلق صاروخين مواصلة الاستفزازات

جمهور يتابع إطلاق صاروخ كوري شمالي على شاشة
9 أكتوبر 2022 00:07

أطلقت كوريا الشمالية، ليل السبت الأحد، صاروخين بالستيين في اتجاه البحر ، وفق ما أوردت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي، مواصلة استفزاز جيران.
بذلك، ترتفع إلى ثمانية حصيلة الصواريخ البالتسية التي أطلقتها كوريا الشمالية في الأسبوعين الأخيرين
واكتفت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي بالإشارة إلى أن الصاروخين الجديدين أطلقا من جنوب شرق كوريا الشمالية، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وأوردت "يونهاب"، نقلا عن القيادة العسكرية المشتركة، "جيشنا، الذي عزز مراقبته ويقظته، مستعد للتحرك فورا بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة".
وعلى موقع تويتر، أكد مكتب رئيس الوزراء الياباني إطلاق صاروخ واحد على الأقل.
وجاء في التغريدة "أطلقت كوريا الشمالية ما يعتقد أنه صاروخ بالستي. مزيد من المعلومات في وقت لاحق".
وأفادت وكالو "كيودو" اليابانية للأنباء، نقلا عن حكومة، بأن الصاروخين أطلقا باتّجاه بحر اليابان وسقطا على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
وأورد خفر السواحل أنهم لم يتلقوا حتى الآن تقارير عن أضرار طاولت السفن اليابانية، وفق ما نقلت قناة "ان اتش كاي" الوطنية.
والثلاثاء أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً متوسط المدى حلّق فوق اليابان قبل أن يسقط في البحر، في حدث غير مسبوق منذ 2017 دفع طوكيو إلى تفعيل نظام الإنذار والطلب من سكان بعض المناطق الاحتماء.
ودافع بيونج يانج، في وقت سابق السبت، عن السلسلة الأخيرة من تجاربها الصاروخية، مؤكدة أنها "رد مشروع" على "تهديدات عسكرية أميركية مباشرة"، في حين تقول واشنطن وطوكيو وسيول إن الصواريخ "تهديد خطير للأمن والسلم".

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المصدر: آ ف ب
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