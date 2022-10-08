بيونج يانج تدافع عن تجاربها الصاروخية

عواصم (وكالات)

دافعت كوريا الشمالية، أمس، عن السلسلة الأخيرة من تجاربها الصاروخية، مؤكدة أنها «رد مشروع على تهديدات عسكرية أميركية مباشرة»، في حين اعتبرتها واشنطن وطوكيو وسيول «تهديداً خطيراً للأمن والسلم».

وقامت بيونج يانج بـ7 عمليات إطلاق صواريخ في أقل من أسبوعين، كان آخرها إطلاق صاروخ بالستي فجر أمس، وفق ما نقلت وكالة «يونهاب» عن الجيش الكوري الجنوبي.

بدوره، أكد مكتب رئيس الوزراء الياباني عملية الإطلاق على «تويتر»، وقال «أطلقت كوريا الشمالية ما يعتقد أنه صاروخ بالستي، مزيد من المعلومات في وقت لاحق».

ويبدو أن الصاروخ سقط في البحر خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، بحسب الحكومة اليابانية.

وأورد خفر السواحل أنهم لم يتلقوا حتى الآن تقارير عن أضرار طاولت السفن اليابانية، وفق ما نقلت قناة «ان اتش كاي» الوطنية.

وقالت وكالة الطيران المدني الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: «إن تجربة الإطلاق الصاروخية من جانب جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية هي إجراء دفاع عن النفس منتظم ومخطط له».

وأضافت أن «هدف هذه التجربة هو الدفاع عن أمن البلاد والسلام الإقليمي ضد التهديدات العسكرية المباشرة من الولايات المتحدة والمستمرة منذ أكثر من نصف قرن»، لكن الوكالة لم تحدد عن أي عملية إطلاق صاروخية كانت تتحدث.

من جهتها، كثفت سيول وطوكيو وواشنطن تدريباتها العسكرية المشتركة في الأسابيع الأخيرة، وأجرت مناورات جديدة الخميس بمشاركة مدمرة تابعة للبحرية الأميركية تنتمي للمجموعة الضاربة لحاملة الطائرات «يو إس إس رونالد ريغان».

وتأتي عمليات إطلاق الصواريخ في عام شهد عددا قياسيا من تجارب على أسلحة أجرتها كوريا الشمالية التي أعلن زعيمها كيم جونغ أون أنها قوة نووية، وأن هذا الوضع «لا رجعة عنه»، واضعاً بذلك حداً لاحتمال إجراء محادثات لنزع السلاح النووي.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الأول، فرض عقوبات اقتصادية على شخصين وثلاثة كيانات متهمة بالمشاركة في تصدير النفط بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن «واشنطن وطوكيو وسيول عقدت اجتماعا في اليوم نفسه واتفقت على مواصلة التنسيق الوثيق لردودها على الأمدين القصير والطويل، بما في ذلك مع الحلفاء وشركاء الأمم المتحدة».

وأكدت الوزارة أن إطلاق الصواريخ الأخيرة من «بيونج يانج يمثل تهديداً خطيراً للسلام والأمن في المنطقة».