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إعلان حالة الطوارئ بنيويورك استجابة لأزمة المهاجرين

إعلان حالة الطوارئ بنيويورك استجابة لأزمة المهاجرين
9 أكتوبر 2022 02:06

نيويورك (وكالات)

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 أعلن عمدة مدينة نيويورك إريك ادامز حالة الطوارئ استجابة لأزمة المهاجرين في المدينة، متوقعاً أن تشكل هذه الأزمة عبئاً مالياً على المدينة يقدر بمليار دولار خلال السنة المالية الحالية.  وقال ادامز في تصريح صحفي مساء أمس الأول: «يأتي عدد أكبر من الأشخاص إلى مدينة نيويورك الآن أكثر مما يمكننا استيعابه على الفور بما في ذلك العائلات التي لديها أطفال، وإذا كان من الممكن استيعاب طالبي اللجوء من حافلات اليوم فسوف نتجاوز أكبر عدد من الأشخاص تم تسجيله على الإطلاق في نظام المأوى في مدينتنا». 
ودعا العمدة الى تقديم مساعدات فيدرالية وحكومية عاجلة للتعامل مع التدفق المستمر لطالبي اللجوء. وقال إنه سيوجه جميع وكالات المدينة ذات الصلة لتنسيق الجهود لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية وإنشاء مراكز استجابة عاجلة لمساعدة المتضررين، مشيراً إلى أن حالة الطوارئ ستظل سارية المفعول لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.

نيويورك
حالة الطوارئ
الولايات المتحدة
المهاجرين
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