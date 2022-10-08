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كوريا الشمالية تطلق سابع صاروخ مواصلة الاستفزازات

امرأة تمر من أمام شاشة تبث إطلاق صاروخ
8 أكتوبر 2022 21:48

ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه الساحل الشرقي مواصلة استفزازاتها المتكررة.
بدوره، أكد مكتب رئيس الوزراء الياباني عملية الإطلاق في تغريدة على موقع "تويتر". وقال "أطلقت كوريا الشمالية ما يعتقد أنه صاروخ باليستي. مزيد من المعلومات في وقت لاحق".
وهذا سابع صاروخ تطلقه الدولة الشيوعية في أسبوعين.
ويبدو أن الصاروخ سقط في البحر خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، بحسب الحكومة اليابانية.
وأورد خفر السواحل الياباني أنهم لم يتلقوا حتى الآن تقارير عن أضرار طاولت السفن اليابانية، وفق ما نقلت قناة "ان اتش كاي" الوطنية.
ودافعت بيونج يانج، اليوم السبت، عن السلسلة الأخيرة من تجاربها الصاروخية. وقالت وكالة الطيران المدني الكورية الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن "تجربة الإطلاق الصاروخية من جانب جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية هي إجراء دفاع عن النفس منتظم ومخطط له".
وأضافت أن هدف هذه التجربة هي "الدفاع عن أمن البلاد والسلام الإقليمي ضد التهديدات العسكرية المباشرة".
ونشر هذا البيان بعد أن دانت منظمة الطيران المدني الدولي، التي تعقد اجتماعها السنوي في مونتريال أمس الجمعة، الاختبارات البالستية التي أجرتها بيونج يانج في الأشهر الأخيرة، مؤكدة أنها تشكل خطرا على الطيران المدني.

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المصدر: وكالات
كوريا الشمالية
صاروخ باليستي
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