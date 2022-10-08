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بوتين يصدر مرسوماً بشأن جسر القرم بعد الانفجار

محققون من روس يتفقدون مكان الانفجار على الجسر
8 أكتوبر 2022 21:31

قالت وكالة أنباء «إنترفاكس»، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر، اليوم السبت، بتشديد الإجراءات الأمنية للجسر الممتد من روسيا إلى شبه جزيرة القرم.
وأوضح بوتين، في مرسوم صدر بعد ساعات من تضرر الجسر في انفجار قوي، إن جهاز الأمن الاتحادي سيكون مسؤولا عن تعزيز تدابير الحماية. 
ونص المرسوم أيضاً على حماية البنية التحتية التي تزود شبه الجزيرة بالكهرباء والغاز الطبيعي.
وأعلنت وزارة النقل الروسية، في بيان اليوم السبت، أنه يمكن للقطارات استخدام الجسر الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم مرة أخرى بعد أن تضرر في انفجار في وقت سابق اليوم.
وأدى انفجار كبير نجم، وفق موسكو عن شاحنة مفخخة، إلى تدمير جزء من جسر القرم.
وأظهرت لقطات، تم تداولها عبر «الإنترنت»، انفجاراً قوياً مع مرور عدة عربات عبر الجسر، من بينها شاحنة تشتبه السلطات الروسية بأنها كانت مصدر الانفجار.
وأظهرت لقطات أخرى قافلة عربات صهاريج مشتعلة في الجزء الذي يضم السكة الحديد من الجسر، وانهيار عدة أقسام من أحد مساري الطريق.

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المصدر: وكالات
روسيا
جسر
القرم
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