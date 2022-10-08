ارتفاع عدد قتلى إعصار «إيان» في 3 ولايات أميركية

أميركية تعيش في خيمة بعد أن دمر إعصار "إيان" منزلها
8 أكتوبر 2022 21:18
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإعصار «إيان» في الولايات المتحدة إلى 100 قتيل، مما يجعله ثالث أكثر الأعاصير التي تضرب البر الرئيسي الأميركى فتكا خلال عقد من الزمان، حسب تقارير صحفية اليوم السبت. ويستمر عدد الوفيات المؤكدة في ثلاث ولايات في الارتفاع بعد تسعة أيام من وصول «إيان» إلى اليابسة في ولاية فلوريدا مع رياح تبلغ سرعتها 150 ميلا (240 كيلومترا) في الساعة، مما أدى إلى تسوية منازل بالأرض وإطلاق العنان للفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي عن 2,6 مليون منزل وشركة. وأسفر الإعصار عن مقتل 94 شخصا في ولاية فلوريدا وخمسة في ولاية كارولينا الشمالية وشخص واحد في فرجينيا. كما لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في كوبا، التي ضربها «إيان» قبل أن يصل إلى الولايات المتحدة. وجعلت الفيضانات والدمار، الذي خلفه الإعصار، من الصعب معرفة عدد القتلى بالضبط. وتوقع المسؤولون أن يستمر عدد القتلى في الارتفاع.