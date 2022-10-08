اندلاع حريق داخل محطة مترو في ألمانيا

اندلع حريق في محطة لمترو الأنفاق في ميدان «ابرتبلاتس» في قلب مدينة كولونيا الألمانية اليوم السبت. وقالت الشرطة إن الحادث أسفر مبدئيا عن إصابة ستة أشخاص، مشيرة إلى أن سبب الحريق لا يزال غير معروف. وذكرت قوات الإطفاء، على موقع تويتر، أن قوة كبيرة كانت لا تزال تعمل حتى وقت متأخر من بعد ظهر اليوم داخل المحطة التي جرت العادة أن تكون مزدحمة للغاية في وقت ذلك الوقت. وأوقفت حركة السكك الحديدية وحركة النقل في الشوارع المحيطة، وناشدت السلطات الجمهور تجنب منطقة الحادث. كان شمال ألمانيا شهد، اليوم السبت، تعطلا واسع النطاق في حركة القطارات، وقالت شركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان» إن هذا التعطل يرجع إلى عمل تخريبي. وفي تصريحات لصحفية، قالت متحدثة باسم الشركة «بسبب تخريب في كابلات لا غنى عنها لحركة القطارات، اضطرت دويتشه بان إلى وقف حركة القطارات في الشمال لمدة قاربت ثلاث ساعات قبل ظهر اليوم».