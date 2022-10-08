استئناف حركة السير على جسر القرم بعد انفجار قوي

قالت وزارة النقل الروسية، اليوم السبت، إن حركة المرور استؤنفت على جسر القرم الذي تعرض لانفجار قوي. وأضافت أن السير سيقتصر في الوقت الحالي على العبور بالتناوب في الاتجاهين بين شبه جزيرة القرم وشبه جزيرة "تامان". وقال سيرجي أكسيونوف حاكم شبه جزيرة القرم، على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه سيتعين على مركبات البضائع الثقيلة الانتظار للعبور بواسطة عبّارة. وأدى انفجار كبير نجم، وفق موسكو عن شاحنة مفخخة، إلى تدمير جزء من جسر القرم. وأظهرت لقطات، تم تداولها عبر الإنترنت، انفجارا قويا مع مرور عدة عربات عبر الجسر من بينها شاحنة تشتبه السلطات الروسية بأنها كانت مصدر الانفجار. وأظهرت لقطات أخرى قافلة عربات صهاريج مشتعلة في الجزء الذي يضم السكة الحديد من الجسر، وانهيار عدة أقسام من أحد مساري الطريق.