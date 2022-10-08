من هو سوروفيكين القائد الجديد لقوات روسيا في أوكرانيا؟
الجنرال سيرجي سوروفيكين القائد الجديد لقوات روسيا في أوكرانيا
8 أكتوبر 2022 19:37
أعلن الجيش الروسي، اليوم السبت، تعيين قائد جديد لقيادة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أوردته وكالة «سبوتنيك» للأنباء: «بقرار من وزير دفاع روسيا الاتحادية، تم تعيين الجنرال سيرجي سوروفيكين، قائداً للمجموعة المشتركة من القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة».
تولى سوروفيكين قيادة القوات الجوية والفضائية الروسية منذ 31 أكتوبر 2017، بالإضافة إلى قيادة القوات الروسية الجنوبية في منطقة العمليات الخاصة. سبق أن شارك سوروفيكين (55 عاماً) في عمليات عسكرية في طاجيكستان خلال التسعينيات وفي الشيشان في بداية الألفية الثالثة وفي الوجود الروسي في سوريا الذي بدأ عام 2015. وكان يقود، إلى الآن، مجموعة قوات «الجنوب» في أوكرانيا، بحسب تقرير لوزارة الدفاع الروسية يعود إلى يوليو.
وفقا لموقع وزارة الدفاع الروسية على الإنترنت، قاد سوروفيكين فرقة عسكرية تمركزت في الشيشان في عام 2004 وحصل على وسام لخدمته في سوريا في 2017. ولم يسبق أن كشفت روسيا، رسميا عن اسم قائد القوات العسكرية في أوكرانيا. لكن وسائل الإعلام الروسية أشارت إلى أن قائد القوات السابق في أوكرانيا هو الجنرال ألكسندر دفورنيكوف الذي شارك بدوره في العملية العسكرية في الشيشان وقاد القوات الروسية في سوريا بين عامي 2015 و2016. يأتي تعيين سوروفيكين في أعقاب حادث انفجار شاحنة قرب قطار كان يسير فوق جسر القرم، الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الروسي، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار وتعطيل حركة المرور على الجسر. كما يأتي التعيين بعد ما تردد في الأسبوع الماضي عن تغيير في قيادات منطقتين من المناطق العسكرية الروسية الخمس.