أميركا تدرس طلب هايتي مساعدة عسكرية لمكافحة العصابات
احتجاجات في هايتي
8 أكتوبر 2022 18:40
قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، إنها تدرس طلبا من هايتي للحصول على مساعدة عسكرية خارجية من أجل القضاء على العصابات. وتقول هايتي إنها تسعى لأن يكون لديها قوات شرطة خاصة لمعالجة الأزمة الناجمة عن الحصار المفروض من قبل عصابات على ميناء الوقود الرئيسي في البلاد. وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن عناصر إجرامية تقوض جهود هايتي لوقف انتشار الكوليرا. وأضافت "في هذا السياق، سنراجع طلب حكومة هايتي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، ونحدد كيف يمكننا زيادة دعمنا للمساعدة في معالجة نقص الوقود في هايتي والتهديدات الأمنية". ولم يقدم البيان تفاصيل عن الكيفية التي يمكن أن تساعد بها الولايات المتحدة هايتي في معالجة التهديدات الأمنية. وتعطلت الحياة في هايتي منذ حاصر تحالف عصابات محطة "فارو" للوقود الشهر الماضي. وأصاب نقص الغاز والديزل حركة النقل بالشلل وأرغم الشركات والمستشفيات على وقف أعمالها. وأدى الحصار أيضا إلى نقص المياه المعبأة في الوقت الذي أعلنت فيه البلاد عن تفش جديد لمرض الكوليرا الذي تساهم النظافة والمياه النقية في السيطرة عليه.