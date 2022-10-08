كييف تعلن حصيلة قتلى وخسائر الروس في أوكرانيا

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، ما قالت إنها حصيلة الخسائر التي تكبدتها روسيا على مستوى الجنود والعتاد. وقالت «الهيئة»، إن نحو 62 ألفاً و26 من الجنود الروس، بينهم 380 جندياً أمس الجمعة، قتلوا منذ بدء الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وحتى اليوم السبت.وأضاف بيان لـ«الهيئة»، أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، إنه إضافة إلى ذلك، دمرت القوات الأوكرانية 2472 دبابة و5111 عربة مدرعة و1459 منظومة مدفعية و345 منظومة صواريخ متعددة و180 منظومة مضادة للطائرات و266 طائرة حربية و234 مروحية. وأضافت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أنه تم أيضاً تدمير 1079 طائرة مسيرة و246 صاروخ كروز و15سفينة/ زورقا و3875 مركبة وصهريج وقود و136 من وحدات المعدات الخاصة.