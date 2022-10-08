الأحد 9 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا تعيّن قائداً جديداً لقواتها في أوكرانيا

قافلة للجيش الروسي في أوكرانيا
8 أكتوبر 2022 17:15

أصدر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم السبت، قراراً بتعيين الجنرال سيرجي سوروفيكين قائداً للقوات الروسية في منطقة «العمليات العسكرية الخاصة»، أي قائد لجميع القوات الروسية في أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أوردته وكالة «سبوتنيك» للأنباء: «بقرار من وزير دفاع روسيا الاتحادية، تم تعيين الجنرال سيرجي سوروفيكين، قائداً للمجموعة المشتركة من القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة».
يتولى سوروفيكين قيادة القوات الجوية الروسية منذ 31 أكتوبر 2017، بالإضافة إلى قيادة القوات الروسية الجنوبية في منطقة العمليات الخاصة.
يأتي تعيين سوروفيكين في أعقاب حادث انفجار شاحنة قرب قطار كان يسير فوق جسر القرم، الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الروسي، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار وتعطيل حركة المرور على الجسر. 
كما يأتي التعيين بعد ما تردد في الأسبوع الماضي عن تغيير في قيادات منطقتين من المناطق العسكرية الروسية الخمس. 

أخبار ذات صلة
انفجار «جسر القرم» يهز روسيا
زيلينسكي يعد باستعادة كامل أراضي أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
المصدر: رويترز
روسيا
أوكرانيا
القوات الروسية
آخر الأخبار
الإمارات خالية من مجموعات «الكلوروفلوروكربون» المستنزفة للأوزون
الإمارات
الإمارات خالية من مجموعات «الكلوروفلوروكربون» المستنزفة للأوزون
اليوم 02:07
الرئيس التنفيذي لـ«هورايزون» لـ«الاتحاد»: نمتلك أسطول طائرات مزودة بأحدث أجهزة الملاحة
الإمارات
الرئيس التنفيذي لـ«هورايزون» لـ«الاتحاد»: نمتلك أسطول طائرات مزودة بأحدث أجهزة الملاحة
اليوم 02:07
غدا.. انطلاق فعاليات «آيسنار أبوظبي 2022»
الإمارات
غدا.. انطلاق فعاليات «آيسنار أبوظبي 2022»
اليوم 02:07
هوية جديدة لـ«طوارئ وأزمات أبوظبي»
الإمارات
هوية جديدة لـ«طوارئ وأزمات أبوظبي»
اليوم 02:07
«موارد رأس الخيمة»: تخريج 17 مهندساً مواطناً وإعدادهم لسوق العمل
الإمارات
«موارد رأس الخيمة»: تخريج 17 مهندساً مواطناً وإعدادهم لسوق العمل
اليوم 02:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©