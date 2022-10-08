روسيا تعيّن قائداً جديداً لقواتها في أوكرانيا

أصدر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم السبت، قراراً بتعيين الجنرال سيرجي سوروفيكين قائداً للقوات الروسية في منطقة «العمليات العسكرية الخاصة»، أي قائد لجميع القوات الروسية في أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أوردته وكالة «سبوتنيك» للأنباء: «بقرار من وزير دفاع روسيا الاتحادية، تم تعيين الجنرال سيرجي سوروفيكين، قائداً للمجموعة المشتركة من القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة». يتولى سوروفيكين قيادة القوات الجوية الروسية منذ 31 أكتوبر 2017، بالإضافة إلى قيادة القوات الروسية الجنوبية في منطقة العمليات الخاصة. يأتي تعيين سوروفيكين في أعقاب حادث انفجار شاحنة قرب قطار كان يسير فوق جسر القرم، الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الروسي، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار وتعطيل حركة المرور على الجسر. كما يأتي التعيين بعد ما تردد في الأسبوع الماضي عن تغيير في قيادات منطقتين من المناطق العسكرية الروسية الخمس.