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ارتفاع عدد قتلى انفجار محطة بنزين في إيرلندا

آثار انفجار المحطة
8 أكتوبر 2022 17:09

قالت الشرطة الإيرلندية، اليوم السبت، إن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد انفجار بمحطة بنزين في مقاطعة «دانيجال» فيما تتواصل جهود البحث والإنقاذ. وقع الانفجار في محطة بنزين «آبل جرين» على مشارف قرية «كريسلو».
وأوضحت الشرطة، في وقت سابق، أن ثمانية أشخاص آخرين يتلقون العلاج في المستشفى. ولم تتطرق إلى سبب الانفجار.
كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل سبعة أشخاص في الانفجار.
وأظهرت صور من الموقع وحدة سكنية فوق متجر بمحطة البنزين وقد لحق الدمار بجدرانها وانهار جزء من سقفها، وتناثر الحطام في الفناء الأمامي حيث كانت هناك عدة سيارات متوقفة.
وأفاد بيان للشرطة: «عمليات البحث عن المزيد من القتلى متواصلة».
وقال رئيس الوزراء مايكل مارتن، في بيان مساء أمس: «الناس في جميع أنحاء هذه الجزيرة يشعرون بالصدمة والانهيار اللذين يشعر بهما سكان كريسلو جراء هذه الخسائر المأساوية في الأرواح».
وأضاف: «أود أن أقدم خالص التعازي لعائلاتهم وأصدقائهم ولمجتمع كريسلو بأكمله، في أحلك الأيام التي مرت على دانيجال والبلد بأسره».
وأفاد خفر السواحل الإيرلندي بأن طائرة هليكوبتر خاصة به ساعدت خدمات الطوارئ وأرسل فريق إنقاذ متخصصاً من إيرلندا الشمالية القريبة إلى مكان الحادث. 

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المصدر: رويترز
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انفجار
محطة الوقود
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