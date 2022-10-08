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مقتل 3 في تفجير جسر القرم.. روسيا تكشف تفاصيل جديدة

من موقع الحادث
8 أكتوبر 2022 15:37

أعلنت لجنة تحقيق روسية اليوم السبت العثور على ثلاثة قتلى حتى الآن نتيجة انفجار شاحنة على جسر يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وقالت اللجنة في بيان "يُعتقد أنهم ركاب سيارة كانت بالقرب من الشاحنة التي انفجرت. وجرى بالفعل انتشال جثتي ضحيتين، رجل وامرأة، من المياه ويتم التحقق من هويتهما".

وأضافت أن المحققين توصلوا لتفاصيل عن الشاحنة المسجلة في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا وصاحبها الذي يجري حاليا تحديد محل إقامته. 

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المصدر: وكالات
روسيا
شبه جزيرة القرم
جزيرة القرم
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