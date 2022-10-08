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انقطاع الكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية

أرشيفية
8 أكتوبر 2022 15:20

قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية (إنرجواتوم) إن التيار الكهربائي الخارجي انقطع عن محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها روسيا في وقت مبكر اليوم السبت بسبب قصف.

وذكرت إنرجواتوم أن المحطة تحصل الآن على احتياجاتها من الكهرباء من مولدات كهرباء تعمل بالديزل.

وكتبت الشركة على تطبيق تيليجرام "بدأت مولدات الديزل العمل آلياً. إمدادات وقود الديزل المتاحة تكفي للتشغيل في هذا الوضع لمدة عشرة أيام".

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المصدر: وكالات
الحرب في أوكرانيا
محطة زابوريجيا النووية
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