الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء لتعزيز الملاحة
الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء لتعزيز الملاحة
8 أكتوبر 2022 14:17
أطلقت الصين قمرين صناعيين من منصة إطلاق في البحر الأصفر لتعزيز الملاحة عبر الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض.
وقالت وكالة "شينخوا” الصينية الخبرية ان القمرين دخلا المدار المخطط لهما بنجاح مشيرة الى انه من المقرر استخدام هذين القمرين الصناعيين في مراقبة أداء نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية بشكل آني، والقيام باختبارات تعزيز الملاحة وإجراء الاتصال بالليزر بين الأقمار الصناعية.