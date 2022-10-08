موسكو تكشف أسباب تفجير جسر يربط روسيا بالقرم

انفجرت سيارة مفخخة على جسر القرم متسببة بحريق كبير على هذا المعبر الأساسي بين شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها موسكو والبر الروسي، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب.

ويستخدم الجسر الذي شيّد بكلفة باهظة بأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنقل تجهيزات عسكرية للقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا.

وأعلنت اللجنة «اليوم في الساعة 06,07 (03,07 ت غ) انفجرت سيارة مفخخة (...) على قسم الطرقات من جسر القرم، ما أدى إلى اندلاع الحريق في سبع قاطرات صهاريج على السكك الحديد كانت متوجهة إلى القرم».

وقالت اللجنة: إن الانفجار أدى إلى تضرر مسارين من طرقات الجسر، غير أن قوسه لم يتضرر.

وقال المتحدث باسم الكرملين لوكالة ريا نوفوستي: إن بوتين أمر بتشكيل لجنة حكومية لكشف الوقائع.

واتهم فلاديمير كونستانتينوف رئيس مجلس القرم، البرلمان المحلي الذي نصبته روسيا، «مخربين أوكرانيين» بالوقوف خلف التفجير.