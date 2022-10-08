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توقف حركة قطارات المسافات الطويلة بألمانيا

أرشيفية
8 أكتوبر 2022 11:11

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أن خطأ تقنياً قد تسبب في توقف تام لجميع قطارات المسافات الطويلة بشمال البلاد.

وأوضحت الشركة صباح اليوم السبت أن العطل يؤثر على جميع القطارات السريعة من فئات "آي سي إي" و"آي سي" وإي سي" في شمال ألمانيا.

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المصدر: وكالات
قطارات الأنفاق
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