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مقتل 12 وإصابة أكثر من 30 في حريق حافلة بالهند

أرشيفية
8 أكتوبر 2022 11:09

قال مسؤول في الشرطة إن ما لا يقل عن 12 شخصاً لقوا حتفهم وإن اثنين في حالة حرجة بعد أن اشتعلت النيران في حافلة في مدينة ناشيك بولاية ماهاراشترا بغرب الهند اليوم السبت.

وقال مسؤول آخر في غرفة التحكم التابعة للشرطة في ناشيك، الواقعة على بعد 190 كيلومترا شمالي مومباي، إن أكثر من 30 مصابا يتلقون العلاج في المستشفى المدني المحلي بينما يجري التحقيق في سبب الحادث.

وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن النيران اشتعلت في الحافلة بعد اصطدامها بصهريج ديزل.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي النيران وهي تبتلع الحافلة.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تويتر "فُجعت بمأساة الحافلة في ناشيك. تعازي لأولئك الذين فقدوا أحباءهم في هذا الحادث"، مضيفا أن أسر المتوفين ستتلقى 200 ألف روبية (2400 دولار) عن كل ضحية، في حين سيحصل كل مصاب على 50 ألف روبية.

وكتب مودي على تويتر "أتمنى الشفاء العاجل للمصابين. الإدارة المحلية تقدم كل مساعدة ممكنة للمتضررين".

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المصدر: وكالات
حريق سيارة
حادث تصادم
حريق
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