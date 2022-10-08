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زلزال يهز موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية
تعبيرية
8 أكتوبر 2022 10:55
قالت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية إن زلزالاً طبيعياً على الأرجح وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت بالقرب من موقع التجارب النووية المعروف لكوريا الشمالية.
يأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من أن تجري بيونج يانج تجربة نووية ستكون الأولى منذ خمس سنوات.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية أن زلزالا صغيرا بلغت قوته 2.5 درجة هز منطقة تقع شمال شرقي موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية في الساعة 2:54 صباحا بالتوقيت المحلي (1754 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة).
وقالت الوكالة في تقرير "تم تقييمه على أنه زلزال طبيعي".
وأضافت أن مركز الزلزال على عمق 23 كيلومتراً. وشهدت المنطقة زلازل صغيرة في وقت سابق من العام والتي قال محللون إنها بسبب عدم الاستقرار الجيولوجي الناجم عن الأنشطة في موقع الاختبار.
وقال مسؤولون في سول وواشنطن إنه يُعتقد أن كوريا الشمالية أكملت الاستعدادات لإجراء تجربة نووية سابعة في موقع الاختبار والتي ستكون الأولى منذ عام 2017.
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المصدر: وكالات
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كوريا الشمالية
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