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لولا سيحصد 53% من الأصوات في انتخابات البرازيل

لولا سيحصد 53% من الأصوات في انتخابات البرازيل
8 أكتوبر 2022 09:28

سيفوز الرئيس اليساري الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا ب53 بالمائة من الأصوات مقابل 47 بالمئة للرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته جايير بولسونارو في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 30 أكتوبر، كما كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الجمعة.

وفي أجواء المنافسة الحادة للانتخابات التي ستجرى الدورة الثانية منها بعد أقل من ثلاثة أسابيع، تبادل بولسونارو ولولا الجمعة الاتهامات.

والاستطلاع الذي أجراه "داتافوليا" وهو الأول الذي ينشره المعهد المرجعي منذ الدورة الأولى التي جرت في الثاني من أكتوبر وفاز فيها لولا ب48 بالمئة من الأصوات مقابل 43 بالمئة لبولسونارو، بهامش خطأ حدد بنقطتين مئويتين.

وشمل الاستطلاع عينة من 2884 ناخبا وأجري من الأربعاء إلى الجمعة.

وواجهت معاهد استطلاعات الرأي في البرازيل انتقادات واسعة لأنها لم تتوقع النتيجة التي حققها الرئيس الحالي وتحدثت عن حصوله على 37 بالمئة فقط من الأصوات في الدورة الأولى.

وكشف آخر استطلاع نشره "داتافوليا" حينذاك أن لولا سيحصل على خمسين بالمائة من الأصوات وبولسونارو 36 بالمئة.

وكشف استطلاع آخر أجراه معهد "أيبيك" حينذاك أن لولا سيحصل على 51 بالمائة من الأصوات مقابل 37 بالمائة لبولسونارو.

وهذا المعهد قدر الأربعاء النسبة التي سيحصل عليها لولا في الدورة الثانية ب55 بالمئة مقابل 45 بالمئة لبولسونارو.

وكان الرئيس اليميني المتطرف بدا سعيدا مساء الدورة الأولى للانتخابات، وقال "هزمنا أكاذيب" الاقتراع.

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المصدر: وكالات
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