الأحد 9 أكتوبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نستلهم من ذكرى المولد النبوي طريقاً لخير وسعادة البشرية
الإمارات تحذر من استغلال الجماعات الإرهابية للموارد الطبيعية
حمدان بن زايد: ذكرى المولد النبوي مناسبة عظيمة نستخلص فيها الدروس والعبر
موجة جديدة من «كوفيد» تلوح في أفق أوروبا
الإمارات تحتفل بمولد رسول الرحمة والإنسانية
البيت الأبيض: «لا مؤشرات» على استعداد روسيا لاستخدام السلاح النووي
الشيخة فاطمة: سيرة «نبي الإنسانية» رسخت قيم العدل والتراحم والسلام
«التهجير».. مخطط «حوثي» لتغيير ديموغرافية اليمن
«المالد».. تراث روحي خالد
الإمارات: مواصلة تقديم الدعم الإنساني والإنمائي لليمن
طحنون بن محمد: في ذكرى ميلاد خير البشر نستذكر سيرته العطرة ونهجه القويم
شعبية تراس تختبر حكم «المحافظين» لبريطانيا
«مسؤولية»: 5 حالات لا تقام فيها الدعوى الجزائية على المتعاطي
دعم عربي لحقوق لبنان في أراضيه ومياهه
«الموارد البشرية والتوطين»: تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل
برهم صالح: لا يمكنُ المراهنةُ على صبر العراقيين أكثر
«حصن الظفرة».. تاريخ من البطولات الخالدة
الإمارات تؤكد ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة
محمد الشرقي يشهد احتفال المولد النبوي بالفجيرة
مباحثات روسية تركية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
رئيس إندونيسيا: لن نتعرض لعقوبات من الفيفا
حزن في إندونيسيا إثر كارثة التدافع
8 أكتوبر 2022 09:21
قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إن بلاده لن تتعرض لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب التدافع الذي وقع في ملعب لكرة القدم الأسبوع الماضي وأدى إلى مقتل أكثر من 130 شخصا.
وعمت الفوضى استاد كانجوروهان بعد أن اجتاح آلاف المشجعين أرضية الملعب في أعقاب خسارة فريق أريما المضيف 2-3 أمام فريق بيرسيبايا سورابايا من جاوة الشرقية مطلع الشهر الجاري.
وبدأت الشرطة في إطلاق الغاز المسيل للدموع في مسعى لتفريق مقتحمي أرضية الملعب، الأمر الذي تسبب في سحق عشرات المتفرجين أثناء اندفاعهم إلى بوابات الخروج.
وراح ضحية الكارثة نحو 133 شخصا بينهم 37 طفلا.
وقال ويدودو في شريط مصور مساء الجمعة "الحمد لله، لن يعاقب الفيفا كرة القدم الإندونيسية"، في إشارة إلى خطاب أرسله إليه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.
وأوضح ويدودو أن حكومة بلاده ستعمل مع الفيفا لتحسين إدارة مباريات كرة القدم.
وستظل إندونيسيا الدولة المضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 سنة العام المقبل والتي ستشارك بها 24 دولة.
أخبار ذات صلة
إندونيسيا توجه اتهامات لأشخاص في كارثة التدافع
صدارة «العربي» أمام اختبار «الحمرية» في دوري الأولى
المصدر: وكالات
كرة القدم
إندونيسيا
فيفا
الأكثر قراءة
الإمارات
قريباً.. «تَسلُّم الأدوية من السيارة»
6 أكتوبر 2022
الإمارات
وزارة «الصحة» لـ «الاتحاد»: بدء تنفيذ مسحَي «الصحي الوطني» و«التغذية» لأول مرة بالدولة
5 أكتوبر 2022
دنيا
4 أطعمة لا تتناولها على معدة فارغة
5 أكتوبر 2022
آخر الأخبار
الإمارات
الإمارات خالية من مجموعات «الكلوروفلوروكربون» المستنزفة للأوزون
اليوم 02:07
الإمارات
الرئيس التنفيذي لـ«هورايزون» لـ«الاتحاد»: نمتلك أسطول طائرات مزودة بأحدث أجهزة الملاحة
اليوم 02:07
الإمارات
غدا.. انطلاق فعاليات «آيسنار أبوظبي 2022»
اليوم 02:07
الإمارات
هوية جديدة لـ«طوارئ وأزمات أبوظبي»
اليوم 02:07
الإمارات
«موارد رأس الخيمة»: تخريج 17 مهندساً مواطناً وإعدادهم لسوق العمل
اليوم 02:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©