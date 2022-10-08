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انفجار ضخم في جسر يربط روسيا بالقرم

أرشيفية
8 أكتوبر 2022 09:05

 ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن النيران اشتعلت في صهريج للوقود على جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، في حين أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بحدوث انفجار.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مسؤول محلي إنه "وفقا للمعلومات الأولية فقد اندلعت النيران في صهريج للوقود على أحد قطاعات الجسر الواقع في شبه جزيرة القرم، ولم تلحق بالجسر أي أضرار تؤثر على الملاحة".

وتم تعليق حركة المرور على الجسر.

وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن انفجاراً وقع على الجسر حوالي الساعة السادسة صباحا (0300 بتوقيت جرينتش).

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل.    

 
 
 
 
 


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زيلينسكي: من الضروري تحرير شبه جزيرة القرم من الاحتلال
ويجري مختصون فحصا للجسر الذي شهد الحريق وفقما ذكر مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف.

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المصدر: وكالات
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