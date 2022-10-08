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مكاسب روسية في شرق أوكرانيا

أرشيفية
8 أكتوبر 2022 08:43

أعلنت القوات الروسية تحقيق مكاسب في شرق أوكرانيا، بعد سلسلة انتكاسات مريرة على جبهات عدة.

من جهتها أعلنت موسكو أنها حققت مكاسبها الأولى - ثلاث قرى في شرق أوكرانيا - بعد خسارة مساحات كبيرة من الأراضي على عدد من الجبهات في الأسابيع الأخيرة.

وقال الانفصاليون الموالون لروسيا الذين يقاتلون إلى جانب قوات موسكو، إن قرى أوتراديفكا وفيسيلا دولينا وزايتسيفي أصبحت الآن تحت السيطرة الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على زايتسيف في اليوم السابق في تقريرها اليومي.

وتقع هذه القرى الثلاث جنوب مدينة باخموت الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.

يحاول الجيش الروسي السيطرة على المنطقة منذ أشهر لكن من دون جدوى.

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المصدر: وكالات
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