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ماسك يقدم اقتراحا لإنهاء التوتر بين الصين وتايوان

أرشيفية
8 أكتوبر 2022 08:32

بعد أيام من طرح اتفاق محتمل لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا والذي أثار إدانة في أوكرانيا، أشار الملياردير إيلون ماسك إلى إمكانية إنهاء التوترات بين الصين وتايوان من خلال تسليم بكين بعض السيطرة على تايوان.

وقال ماسك، أغنى شخص في العالم، "اقتراحي... يتعلق بتحديد منطقة إدارية خاصة لتايوان وهذا أمر مستساغ بشكل معقول، وربما لن ينال رضا الجميع".

جاءت تصريحات ماسك، حيث تدير شركة تسلا للسيارات الكهربائية التي يملكها مصنعا كبيرا في شنغهاي.

وأضاف ماسك "من الممكن، وأعتقد أنه من المحتمل، في واقع الأمر، أن يكون لديهم ترتيب أكثر تساهلا من (المطبق في) هونج كونج".

وقال ماسك إنه يعتقد أن اندلاع صراع بشأن تايوان أمر حتمي وحذر من تأثيره المحتمل ليس فقط على تسلا، ولكن أيضا على شركة آبل التي تصنع أجهزة الآيفون وعلى الاقتصاد على نحو أوسع نطاقا. ولم تكشف المقابلة عن تفاصيل تلك التصريحات.

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المصدر: وكالات
تايوان
مضيق تايوان
الصين
إيلون ماسك
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