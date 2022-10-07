الإمارات: مواصلة تقديم الدعم الإنساني والإنمائي لليمن

جنيف (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات، أمس، دعمها لجهود المبعوث الأممي في العمل على إيجاد حلول بناءة لصالح اليمن، معبرة عن استمرارها في تقديم الدعم الإنساني والإنمائي للشعب اليمني. وقالت البعثة الدائمة للدولة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي بشأن اليمن على هامش الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان، إن «الإمارات تؤكد دعمها لجهود المبعوث الأممي في العمل على إيجاد حلول بناءة لصالح اليمن، مُرحبة باتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي كخطوة مهمة نحو الحل السياسي».

وأضافت، في تغريدة بحسابها الرسمي على «تويتر»: «إن الدولة مستمرة في تقديم الدعم الإنساني والإنمائي لليمن».

وانتهت، يوم الأحد الماضي، الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وجرى التوصل إليها في 2 أبريل الماضي لمدة شهرين، قبل تمديدها مرتين، ولم يتم الاتفاق على تجديدها بفعل تعنت ميليشيات «الحوثي» الإرهابية.