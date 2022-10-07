البرلمان العربي يدين رفض «الحوثي» تمديد الهدنة

القاهرة (الاتحاد)

دان البرلمان العربي، رفض ميليشيات «الحوثي» الإرهابية تمديد الهدنة الإنسانية، التي اقترحها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ووافقت عليها الحكومة اليمنية.

وقال البرلمان العربي، في بيان أمس، إن «رفض ميليشيات الحوثي الإرهابية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك رفضها لجهود السلام وعزمها مواصلة العمليات الإرهابية داخل اليمن وخارجه، وهو ما يمثل خرقاً واضحاً للمواثيق والأعراف الدولية كافة».

وشدد البرلمان، على ضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن باعتبارها ضرورة إنسانية ملحة، لتخفيف حدة الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني.

وحذر البرلمان العربي، من خطورة تبعات الرفض «الحوثي» لتمديد الهدنة، والذي سيؤدي لتعريض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمواصلة جهودهما للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

إلى ذلك، أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إقدام ميليشيات «الحوثي» على اختطاف القيادية النسوية فاطمة العرولي، الخبيرة في حقوق الإنسان، رئيس مكتب اليمن لاتحاد قيادات المرأة التابع لجامعة الدول العربية، عضو مجلس إدارة الاتحاد، من منزلها وإخفائها قسراً منذ شهرين.