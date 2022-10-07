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ألمانيا تدعو الليبيين للحفاظ على مكتسبات «مؤتمري برلين»

ألمانيا تدعو الليبيين للحفاظ على مكتسبات «مؤتمري برلين»
8 أكتوبر 2022 01:46

حسن الورفلي (بنغازي)

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أنهى المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كريستيان باك، لقاءاته مع عدد من المسؤولين الليبيين، لبحث الحفاظ على المسارات المنبثقة عن مؤتمري «برلين 1 و2» بعد عودة الانقسام السياسي والاقتصادي، وتجميد المسار العسكري في ليبيا، خلال الأشهر الماضية، حسبما أكد برلماني ليبي لـ«الاتحاد».
وأشار البرلماني إلى أن المبعوث الألماني ركز خلال مشاوراته مع الأطراف الليبية على ضرورة الحفاظ على الهدوء الراهن وعدم اللجوء إلى تصعيد عسكري، مؤكداً أن بلاده تخطط لاستضافة جولة جديدة من الاجتماعات بين الأطراف الإقليمية والدولية، تمهيداً لتحديد موعد عقد مؤتمر دولي جديد تحت عنوان «برلين 3».
وأوضح البرلماني الليبي أن الأطراف الليبية عادت للانقسام السياسي بعد تشكيل مجلس النواب لحكومة موازية.

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