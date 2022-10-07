الإمارات تؤكد ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة

نيويورك (الاتحاد)

أكدت الإمارات، أمس، أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في صنع القرار، لافتة إلى ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة في الحصول على التعليم.

وأضافت، في بيان خلال اجتماع اللجنة الثالثة للنهوض بالنساء والفتيات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن السياسات الشاملة والمستدامة تتطلب مشاركة حقيقية وهادفة متساوية للمرأة على مستويات القيادة وصنع القرار، موضحة أنه في دولة الإمارات يشكل تمثيل المرأة 50 في المئة من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي وكذلك في وزارة الشؤون الخارجية وحتى في بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة.

ولفتت إلى أن تمثيل المرأة في هذه المناصب ضروري، لأنه يقدم مساهمات قيمة وفريدة في هذه المؤسسات، كما يضمن أخذ متطلبات النساء والفتيات في الحسبان. ومن أجل المضي قدماً على طريق المساواة بين الجنسين في السياق الإقليمي، أطلقت الدولة، الشهر الماضي، «مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي»، بالتعاون مع البنك الدولي.

وأشارت إلى أن هذا المركز يوفر منصة لتبادل أفضل الممارسات والسياسيات ودفع المفاهيم الإقليمية لتعزيز دور النساء والفتيات في المنطقة.

وأوضحت أن ذلك يأتي ترجمةً لأحد محاور استراتيجية التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات 2026، والتي تهدف إلى تقليص الفجوات بين الجنسين في القطاعات كافة.

وقالت الإمارات: إن الاقتصادات وكذلك المجتمعات تكون أقوى عندما يتم تمكين المرأة وإشراكها.