السبت 8 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الإمارات تؤكد ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة

الإمارات تؤكد ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة
8 أكتوبر 2022 01:49

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إقبال كبير على فعاليات المولد النبوي في مدينة إكسبو دبي
ربط ثالث محطات براكة بشبكة الكهرباء لدعم الحياد المناخي

أكدت الإمارات، أمس، أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في صنع القرار، لافتة إلى ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة في الحصول على التعليم. 
وأضافت، في بيان خلال اجتماع اللجنة الثالثة للنهوض بالنساء والفتيات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن السياسات الشاملة والمستدامة تتطلب مشاركة حقيقية وهادفة متساوية للمرأة على مستويات القيادة وصنع القرار، موضحة أنه في دولة الإمارات يشكل تمثيل المرأة 50 في المئة من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي وكذلك في وزارة الشؤون الخارجية وحتى في بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة. 
ولفتت إلى أن تمثيل المرأة في هذه المناصب ضروري، لأنه يقدم مساهمات قيمة وفريدة في هذه المؤسسات، كما يضمن أخذ متطلبات النساء والفتيات في الحسبان.  ومن أجل المضي قدماً على طريق المساواة بين الجنسين في السياق الإقليمي، أطلقت الدولة، الشهر الماضي، «مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي»، بالتعاون مع البنك الدولي.
وأشارت إلى أن هذا المركز يوفر منصة لتبادل أفضل الممارسات والسياسيات ودفع المفاهيم الإقليمية لتعزيز دور النساء والفتيات في المنطقة. 
وأوضحت أن ذلك يأتي ترجمةً لأحد محاور استراتيجية التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات 2026، والتي تهدف إلى تقليص الفجوات بين الجنسين في القطاعات كافة.
وقالت الإمارات: إن الاقتصادات وكذلك المجتمعات تكون أقوى عندما يتم تمكين المرأة وإشراكها.

التمكين الاقتصادي للمرأة
الإمارات
تمكين المرأة
الجمعية العامة للأمم المتحدة
آخر الأخبار
من موقع الحادث
عربي ودولي
روسيا تدين رد فعل أوكرانيا على انفجار جسر القرم
اليوم 15:17
جسر القرم
عربي ودولي
الأطول في روسيا.. ما أهمية جسر القرم الذي تم تفجيره؟
اليوم 14:36
الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء لتعزيز الملاحة
عربي ودولي
الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء لتعزيز الملاحة
اليوم 14:17
علماء يصلون إلى أطول شجرة في غابة الأمازون
دنيا
علماء يصلون إلى أطول شجرة في غابة الأمازون
اليوم 14:14
«أشبال الجولف» رابع العرب في تونس
الرياضي
«أشبال الجولف» رابع العرب في تونس
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©