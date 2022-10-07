مباحثات روسية تركية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا

أنقرة (وكالات)

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، التطورات الأخيرة للحرب الدائرة في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الرئيسين أمس، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأكد البيان، أن أردوغان وبوتين بحثا أيضاً سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وذكر البيان، أن أردوغان جدد لبوتين استعداد أنقرة للقيام بما يقع على عاتقها لإيجاد حل سلمي بشأن قضية أوكرانيا، بما يعود بالنفع على الجميع.

ووقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقاً بأنقرة في شهر يوليو الماضي، لفك الحصار المفروض على صادرات الحبوب والأسمدة الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، للمساعدة في تخفيف حدة أزمة الأغذية العالمية التي ازدادت سوءاً بسبب الأزمة الأوكرانية.