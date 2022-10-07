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الاتحاد الأوروبي يرسل مراقبين إلى حدود أرمينيا وأذربيجان

اجتماع بين رئيس وزراء أرمينيا ورئيس أذربيجان بحضور رئيس المجلس الأوروبي والرئيس الفرنسي
8 أكتوبر 2022 00:58

قرر الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إرسال بعثة مراقبة مدنية إلى المنطقة الحدودية بين أذربيجان وأرمينيا إثر التصعيد العسكري الأخير للنزاع بين البلدين.
أعلن القرار إثر وساطة أوروبية أدت إلى عقد لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الخميس في العاصمة التشيكية براغ على هامش قمة أوروبية. حضر اللقاء شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أن الأمر يتعلق ببناء الثقة، مضيفا أن بعثة المراقبين ستساهم في إعداد تقارير عن الوضع.
وستتناول هذه التقارير القضايا المتعلقة بمسار الحدود بين البلدين والحيلولة دون وقوع الصراع بينهما.
وبحسب متحدث أوروبي، لم يتقرر بعد عدد مراقبي الاتحاد الأوروبي الذين سيرسلون إلى أرمينيا.
وأضاف المتحدث أن الشيء الوحيد الواضح هو أن المهمة يجب أن تبدأ خلال الشهر الجاري وتستمر شهرين على أكثر تقدير.
وقال المتحدث إن أذربيجان تعتزم التعاون مع البعثة.
كانت اشتباكات اندلعت بين البلدين الواقعين في منطقة القوقاز خلال سبتمبر الماضي.
بعد قتال عنيف أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص، تم وقف إطلاق النار إثر وساطة أميركية.
يوجد خلاف بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين حول السيطرة على إقليم ناغورني قره باغ منذ عقود.

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