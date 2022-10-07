روسيا تحبط هجوماً إرهابياً لـ«داعش» جنوبي البلاد

موسكو (وكالات)

قال مصدر في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إنه تم اعتقال مسلحين من أنصار تنظيم «داعش» الإرهابي، خططوا لتفجير محطة للحافلات في مدينة ستافروبول بجنوب روسيا.

وأشار المصدر، إلى أن رجال الأمن اعتقلوا الإرهابيين وهم يحضِّرون للعملية، وقد عثر بحوزتهم على مواد لتحضير عبوة ناسفة، وكذلك وسائل للاتصال، بحسب قناة «أر تي عربية» الروسية، على موقعها الإلكتروني. وشدد المصدر على أن التحقيق مستمر، حيث يواجه المعتقلون تهمة «التحضير لعمل إرهابي».

ونشرت المخابرات الروسية شريط فيديو ظهر فيه اعتراف أحد المعتقلين -الذي ذكر أنه كان ينوي التوجه إلى أفريقيا للانضمام إلى صفوف داعش.

وأضاف المعتقل: «لكن قبل ذلك، كان يجب علينا تنفيذ عملية إرهابية في ستافروبول».

وكانت الأجهزة الأمنية في روسيا قد أعلنت إحباط 200 هجوم إرهابي في الفترة من 2010 وحتى نهاية العام الماضي. ومن بين التنظيمات التي تنشط في روسيا، حزب التحرير الإسلامي، و«داعش» الإرهابي.