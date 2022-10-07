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زيلينسكي يعلن استعادة عشرات القرى في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يقومون بدورية في منطقة بعد استعادتها
7 أكتوبر 2022 23:50

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية استعادت في أحدث هجوم لها، 2434 كيلومتراً مربعاً و96 منطقة سكنية إجمالاً في شرق البلاد.
وأضاف زيلينسكي، في مداخلته اليومية التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، "هذا الأسبوع وحده، استعاد جنودنا 776 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شرق بلدنا و29 بلدة ستّ منها في منطقة لوغانسك".
وأضاف "في المجموع، تمت استعادة 2434 كيلومتراً مربعاً من أراضينا و96 بلدة منذ بداية هذه العملية الهجومية".
وحققت كييف في الأيام الأخيرة تقدماً ثانياً في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد وكذلك في الجنوب قرب مدينة خيرسون الخاضعة للسيطرة الروسية.
وكان زيلينسكي قد أعلن في منتصف سبتمبر الماضي أن القوات الأوكرانية استعادت 6000 كيلومتر مربع من القوات الروسية في أول هجوم مضاد.
من جهتها، أعلنت القوات الروسية في وقت سابق الجمعة، سيطرتها على مناطق جديدة في دونيتسك بشرق أوكرانيا. وأضافت أنه تمت استعادة أكثر من 500 كيلومتر مربع في الجنوب أمس الخميس. 

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
استعادة أراض
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