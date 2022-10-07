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محاولات لتوسيع وتمديد اتفاق تصدير حبوب أوكرانيا

تحميل سفينة بالحبوب الأوكرانية للتصدير (أرشيفية)
7 أكتوبر 2022 21:30

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش وفريقه يعملون على توسيع نطاق اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود وتمديده قبل انقضاء أجله في أواخر نوفمبر المقبل.
وأضاف المتحدث ستيفان دوجاريك أن فريق جوتيريش "يعمل بنشاط أيضاً لإزالة العقبات الأخيرة أمام تسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية".
وأضاف أن منسق المساعدات في الأمم المتحدة مارتن جريفيث والمسؤولة التجارية البارزة في المنظمة الدولية ريبيكا جرينسبان سيسافران إلى موسكو في غضون أسبوع تقريباً لمناقشة الأمر. 
ومكّن اتفاق إسطنبول، الذي وقع في يوليو بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، من تصدير آلاف الأطنان من القمح والحبوب التي تستخدم في صناعة زيت الطهي بعد أن كانت مكدسة في مخازن في أوكرانيا.

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المصدر: آ ف ب
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