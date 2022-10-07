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قطار يدهس مجموعة من المهاجرين في صربيا

قطار في صربيا (أرشيفية)
7 أكتوبر 2022 20:49

لقي شخصان على الأقل مصرعهما عندما دهس قطار مجموعة من المهاجرين كانوا يسيرون على خط للسكة الحديدية في جنوب شرق صربيا، بحسب ما أفاد متحدث باسم الشرطة اليوم الجمعة.
ووقع الحادث على خط قرب بلدة "بيرو" غير بعيد من الحدود مع بلغاريا.
وقال المتحدث، طالباً عدم كشف هويته في اتصال هاتفي "حل الظلام وصدم قطار شحن (مهاجرين). قضى شخصان متأثرين بجروحهما".
وفتح تحقيق لمحاولة تحديد هوية القتيلين اللذين لم تعرف جنسيتاهما بعد.
ولا تعرف الشرطة في الوقت الحالي أيضا عدد الأشخاص الذين كانوا في المجموعة.
وقال المتحدث "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، وجدنا فقط جثتي الضحيتين".
تقع صربيا على ما يسمى طريق البلقان الذي يستخدمه المهاجرون من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا لمحاولة الوصول إلى أوروبا الغربية.
على الرغم من أن هذا الطريق أقل استخدامًا مما كان عليه خلال أزمة 2015، يمر عشرات الآلاف من المهاجرين عبر المنطقة كل عام.
وفي مارس 2021، لقي أربعة مهاجرين مصرعهم وجرح 19 آخرون عندما انقلبت الشاحنة التي كانوا يختبئون فيها على طريق سريع في كرواتيا.

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