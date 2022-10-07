ماكرون يعلن مبادرة جديدة لتسليح أوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، مبادرة جديدة لتمكين أوكرانيا من شراء أسلحة وعتاد مباشرة. وأعلن ماكرون، على هامش قمة قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة التشيكية براغ، إنشاء «صندوق خاص» لتمكين أوكرانيا «من أن تشتري مباشرة من الجهات الصناعية لدينا العتاد الذي تحتاج إليه». وقال ماكرون للصحافيين «سنزود هذا الصندوق الخاص بمئة مليون يورو كبداية»، ما سيتيح «التمكن من العمل أيضا مع القاعدة الصناعية للدفاع الفرنسي» و«يعكس إرادتنا للعمل كأوروبيين والانضمام إلى هذا الجهد الجماعي» لمساعدة أوكرانيا. وأضاف أن المناقشات جارية، خصوصًا مع الدنمارك، لتقديم مزيد من مدافع «قيصر» عالية الدقة المحمولة على شاحنات إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى 18 مدفعًا سبق أن قدمتها فرنسا. وتابع «فرنسا تزوّد أوكرانيا بدعم عسكري منذ اليوم الأول بأنظمة مضادة للدبابات ومضادة للطائرات». سيعزز الصندوق الدعم العسكري الذي تقدمه فرنسا لأوكرانيا والذي بلغ 233 مليون يورو حتى الآن. بخصوص الطاقة، توقع الرئيس الفرنسي أن يكون شتاء 2023-2024 أصعب من الشتاء القادم على الأوروبيين من حيث إمدادات الغاز. وقال ماكرون إن أوروبا ستكثف محادثاتها مع موردي الغاز وستنسق مع دول عدة بشأن صفقات شراء الغاز، وستطبق أيضا آليات للتأكد من وجود تضامن مالي بين الدول الأوروبية في تعاملات شراء الطاقة. ويعقد التكتل الأوروبي قمة في براغ من أجل تجاوز الانقسامات وتوحيد الاستجابة بشأن كيفية التعاطي مع ارتفاع أسعار الطاقة.