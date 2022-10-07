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بايدن يحذر من خطر "حرب نهاية العالم"

جو بايدن يدلي بتصريحات خلال زيارة لنيويورك
7 أكتوبر 2022 19:31

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن تهديد روسيا باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا جعل العالم أقرب إلى معركة (حرب نهاية العالم) للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية.
وأوضح بايدن أن استخدام أسلحة نووية هو أكبر مخاطرة منذ المواجهة بين الرئيس الأميركي جون كنيدي والرئيس السوفيتي نيكيتا خروشوف بسبب الصواريخ الروسية في كوبا في عام 1962.
وقال بايدن في نيويورك "لم نواجه احتمال اندلاع أرماجيدون (معركة ينتهي عندها العالم) منذ كنيدي وأزمة الصواريخ الكوبية".
ومضى قائلاً "لأول مرة منذ أزمة الصواريخ الكوبية، لدينا تهديد مباشر باستخدام الأسلحة النووية، إذا ظلت الأمور على نفس المسار الذي تمضي فيه".
وأضاف بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يمزح عندما يتحدث عن استخدام محتمل لأسلحة نووية تكتيكية".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده تستعيد بسرعة المزيد من الأراضي بما في ذلك أكثر من 500 كيلومتر مربع في الجنوب بعد أن اخترقت جبهة رئيسية هذا الأسبوع.

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