روسيا توجه رسالة إلى السويد بشأن تسرب "نورد ستريم"
فقاعات الغاز تصعد إلى السطح إثر تسرب "نورد ستريم"
7 أكتوبر 2022 19:00
قالت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الروسي بعث برسالة إلى الحكومة السويدية يطلب فيها منح السلطات الروسية دورا في التحقيق في الانفجارات التي ألحقت أضرارا بخطي أنابيب "نورد ستريم 1 و2". وعثر تحقيق سويدي عند خطي أنابيب الغاز القادمين من روسيا إلى أوروبا على أدلة على حدوث تفجيرات ويشتبه الادعاء العام أنها ناجمة عن عمل تخريبي.وقالت وزارة الخارجية السويدية، في رسالة بالبريد الإلكتروني "في السادس من أكتوبر، تلقينا رسالة من رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى رئيسة الوزراء ماجدالينا أندرسون يطلب فيها مشاركة السلطات الروسية وشركة غازبروم في التحقيق السويدي". ورفضت السويد في السابق مطالبات من روسيا بمشاركة في التحقيق. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، إن موسكو ستصر على "تحقيق شامل ومفتوح" يضم مسؤولين روسا وشركة غازبروم. وقالت زاخاروفا "عدم السماح للشركة مالكة (خطي الأنابيب) بمتابعة التحقيق يعني أن هناك شيئا يُراد إخفاؤه". وتحقق السلطات السويدية والدنماركية في أربعة تسريبات بعدما لحقت أضرار بخطي الأنابيب، اللذين يربطان روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق.