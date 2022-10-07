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مقتل وإصابة 5 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة في أربيل

أرشيفية
7 أكتوبر 2022 16:03

قتل شخص، اليوم الجمعة وأصيب أربعة آخرون بجروح، هم امرأتان وطفلان، بانفجار عبوة ناسفة كانت ملصقة بسيارة في أربيل، شمال العراق، كما أفاد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم.

وذكر البيان أن "عبوة ناسفة مزروعة في سيارة انفجرت، ما أدى إلى مقتل السائق وإصابة أربعة ركاب...امرأتان وطفلان"، في حين لم يحدد البيان هوية الضحايا أو حيثيات الانفجار.

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المصدر: وكالات
العراق
أربيل
عبوة ناسفة
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