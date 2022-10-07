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زعماء الاتحاد الأوروبي يبحثون في براغ معالجة ارتفاع أسعار الطاقة

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع الصحفيين أثناء وصولها لحضور قمة في براغ
7 أكتوبر 2022 15:22

من المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في العاصمة التشيكية براغ اليوم الجمعة، في محاولة لتسوية توترات حول كيفية معالجة ارتفاع أسعار الطاقة.

 ومن المرجح إجراء مناقشات مطولة بشأن ما إذا كان من الممكن أن يساعد تحديد سقف لأسعار الغاز في تخفيف حدة الوضع، وكيف يمكن ذلك.

 وتؤيد العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد تحديد سقف لأسعار الغاز، بينما تحذر دول أخرى، بما فيها ألمانيا من المخاطر.

وانفتحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين مؤخرا على فكرة تحديد سقف بشكل مؤقت لتكلفة الغاز، دون تحديد تفاصيل حول كيفية إمكانية تنفيذ ذلك.

ولدى وصول رئيس المفوضية للمشاركة في الاجتماع، قالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مناقشة كيف "يحدد ذروة أسعار الطاقة والتلاعب في الأسعار".

وحذرت فون دير لاين من تشوه "مستوى التكافؤ" بالسوق الداخلي الأوروبي. وقالت إنه يجب أن تتنافس الشركات في الاتحاد الأوروبي "من خلال الجودة وليس من خلال الإعانات".

كانت الدعوات للتوصل لحل على مستوى الاتحاد الأوروبي، زادت بكثافة خلال الأيام الأخيرة، بعد أن أعلنت ألمانيا عن حزمة معونات بشأن الطاقة، بقيمة 200 مليار يورو (196 مليار دولار).

 

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