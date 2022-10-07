أرمينيا وأذربيجان تتفقان على نشر مهمة مدنية على حدودهما
رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يحضر القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في براغ
7 أكتوبر 2022 12:02
قال المجلس الأوروبي اليوم الجمعة إن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على نشر مهمة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي على حدودهما المشتركة.
كما أعلن أن الاجتماع القادم للجنة ترسيم الحدود سيعقد في بروكسل قبل نهاية أكتوبر. وتم التوصل إلى الاتفاق بعد لقاء بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في براج أمس الخميس على هامش الاجتماع الأول (للمجموعة السياسية الأوروبية).
وقال المجلس الأوروبي في بيان إن "أرمينيا وأذربيجان أكدتا التزامهما بميثاق الأمم المتحدة وإعلان ألما آتا لعام 1991 الذي تعترف كل منهما فيه بوحدة أراضي وسيادة الأخرى".
وستبدأ مهمة الاتحاد الأوروبي المدنية في أكتوبر ولمدة شهرين كحد أقصى.
وقال المجلس إن "هدف هذه المهمة هو بناء الثقة والمساهمة من خلال تقاريرها في لجان الحدود".