الشرطة الأميركية تعتقل منفذ عملية طعن في لاس فيجاس
عناصر من الشرطة الأميركية
7 أكتوبر 2022 09:47
قالت السلطات المحلية إن رجلا يحمل سكينا طويل النصل طعن ثمانية أشخاص وقتل اثنين منهم في هجوم غير مبرر يوم الخميس في شارع لاس فيجاس ستريب وتم اعتقاله بعد ذلك بوقت قصير.
وقالت إدارة شرطة مدينة لاس فيجاس في مؤتمر صحفي مساء إن الضحايا بينهم سائحون وسكان محليون. وذكرت السلطات أن المشتبه به، الذي وصف بأنه رجل يعتقد أنه في أوائل الثلاثينيات من عمره وليس من المنطقة، استخدم سكينا كبيرا ذي نصل طويل وتم احتجازه بعد الهجوم بفترة وجيزة. وقال المسؤولون إنهم يعملون على تأكيد هويته.
وأشارت الشرطة إلى أن الرجل سيحتجز في مركز احتجاز مقاطعة كلارك. وقالت إدارة شرطة لاس فيجاس في بيان إن من بين الأشخاص الثمانية الذين تعرضوا للطعن، أُعلنت وفاة شخص في مكان الحادث وتوفي آخر في مستشفى قريب. وأضافت أن ستة ضحايا آخرين نقلوا إلى المستشفى، ثلاثة منهم في حالة حرجة وثلاثة في حالة مستقرة.
ووقعت عملية الطعن قبل الظهر بقليل على الرصيف على امتداد شارع لاس فيجاس ستريب جنوب لاس فيجاس. وقالت الشرطة إن دوافع المشتبه به لم تعرف بعد.
قال حاكم ولاية نيفادا ستيف سيسولاك في بيان على تويتر إن الدولة ستوفر الموارد لتعزيز الأمن في الشارع السياحي.