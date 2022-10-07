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واشنطن تعلن مقتل قياديين من داعش بغارة في سوريا

مروحية هجومية فوق جنود أميركيين يقومون بدوريات شمال شرقي سوريا
7 أكتوبر 2022 08:41

نفذ الجيش الأمريكي غارة جوية في سوريا، أمس الخميس، أسفرت عن مقتل اثنين من كبار عناصر تنظيم داعش، بحسب بيان صادر عن القيادة الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم).

وقالت سنتكوم في البيان إن "القوات الأميركية نفذت بنجاح ضربة في شمال سوريا أسفرت عن مقتل كل من أبو هاشم الأموي (...) ومسؤول كبير آخر في تنظيم داعش".

وأسفرت الغارة الأميركية، بحسب "سكاي نيوز عربية"، عن مقتل اثنين من أعضاء داعش من بينهما قائد بالتنظيم يدعى أبو هاشم الأموي.

وقالت القيادة المركزية بالجيش الأميركي إن التقديرات الأولية تشير إلى عدم إصابة أو مقتل أي من المدنيين أو أفراد القوات الأميركية في الضربة الجوية.

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المصدر: وكالات
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